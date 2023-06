Trainer Timo Kirstein hielt seine Beobachtungen am Spielfeldrand fest. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Testspiel mit Video Warum der Einstand von Timo Kirstein als Trainer des TSV Pansdorf gelungen ist Von Harald Klipp | 25.06.2023, 18:43 Uhr

Der TSV Pansdorf und der FC Dornbreite waren vor fünf Wochen zuletzt in der Fußball-Oberliga im Einsatz. Es war kaum Zeit zum Verschnaufen, denn bereits am Wochenende trafen sich beide zu einem ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison.