Eckernförder Sportkolumne Eckernförde IF und Andrea Berg – oder wie man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt Eine Kolumne von Stefan Gerken | 01.09.2023, 15:39 Uhr Während die Spieler von Eckernförde IF und dem TSV Rieseby am 9. Juli um den Ball kämpfen, waren auf der Tribüne im Hintergrund rund 100 Zuschauer zu Gast. Unter ihnen waren auch zehn Groundhopper und mindestens eine davon verknüpfte ihre Anreise aus Nürnberg auch noch mit dem Konzert von Schlagersängerin Andreas Berg (kl. Foto).

Es gibt Zuschauer, denen ist das Ergebnis eines Fußballspiels eigentlich egal. Von diesen gibt es aktuell immer wieder einige bei den Partien von Eckernförde IF. Das Team in der Kreisklasse C zieht eine Gruppe Fans fast magisch an.