Fast schon nächtlicher Aufstiegsjubel in Nortorf: Am Freitagabend, 21. April, war es für den Brekendorfer TSV nach dem 2:0-Sieg beim TuS Nortorf II so weit: Die Meisterschaft und der Kreisliga-Aufstieg standen fest. Das Team durfte mit den mitgereisten Fans feiern. Diese hatte ein Banner mitgebracht: „Meister 22/23 Brekendorfer TSV!“

