Mit 14 Schlägen über Par spielte Vanessa Girke die zweitbeste Runde der Lohersanderinnen. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Golf Heimvorteil nicht genutzt: Herren des GC Lohersand werden Dritter, die Damen nur Fünfter Von Joachim Hobke | 30.05.2023, 13:18 Uhr

Nach schwachen Ergebnissen in den Einzeln steigern sich Anna Bejeuhr und Co. in den Vierern, beenden den 2. Spieltag aber wieder nur auf dem letzten Platz. Auch bei den Herren läuft es nicht wie erhofft.