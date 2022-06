Mia Lena Hoffmann spielt für den GC Altenhof in der 2. Bundesliga. Die 18-jährige ist 2022 noch nicht in Topform, liegt im dänischen Silkeborg aber mit Platz 14 vor der Finalrunde nah dran an den den Top-Ten-Plätzen. FOTO: DGV/Stebl up-down up-down Internationales Golf-Turnier Mia Lena Hoffmann will bei den „Danish International Amateur Championships“ in die Top Ten Von Stefan Gerken | 30.06.2022, 16:59 Uhr

An den Tag, wo Mia Lena Hoffmann mal keinen Golfschläger in der Hand hatte, erinnert sich die 18-Jährige nur schwer. Zehn Tage ist es her. Aktuell spielt sie ein internationales Turnier in Silkeborg. Mit ihrer Leistung ist sie zwar nicht zufrieden, doch am Freitag, 1. Juli, will sie in der Finalrunde noch einmal angreifen.