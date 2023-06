Spielte eine starke 76er-Runde: Jan-Philip Neuendorf. Archivfoto: Joachim Hobke up-down up-down Golf Herren des GC Lohersand dürfen nach Tagessieg beim Tabellenführer auf den Aufstieg hoffen Von Joachim Hobke | 13.06.2023, 15:56 Uhr

Das Team um Kapitän Theo Lochthowe überzeugt am 3. Spieltag der Oberliga beim GC an der Schlei. Auch die Damen des GCL feiern in der Regionalliga ein Erfolgserlebnis. Der Abstieg rückt trotzdem immer näher.