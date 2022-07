Tammo Pohlmann beim Abschlag mit dem Driver. Zuletzt in Glücksburg wurden die Altenhofer Mannschaftsmeister von Schleswig-Holstein. Die Herren wollen am Sonntag in Travemünde nun die Rückkehr in die Regionalliga feiern. FOTO: Stefan Gerken up-down up-down Golf: 2. Bundesliga / Oberliga Der Spieltagssieg würde den GC Altenhof vorzeitig wieder zum Regionalligisten machen Von Stefan Gerken | 15.07.2022, 16:30 Uhr

Der Absturz aus der 1. Bundesliga bis hinunter in die Oberliga Nord tat weh. Passiert ist es den Herren des GC Altenhof. Doch im Jahr 2022 deutet sich die Trendwende an. Schon am vierten von fünf Spieltagen kann die Rückkehr in die Regionalliga gelingen. Das Damen-Team will dagegen vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Liga Nord sichern.