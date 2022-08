Die Golfer aus Güby feierten in dieser Saison gleich mehrere Erfolge: Die Herren stiegen in die Oberliga auf, die AK30-Männer schafften es sogar zu den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften, die vom 9. bis zum 11. September in Braunschweig ausgetragen werden. Foto: Privat up-down up-down Golf Club an der Schlei Golfer aus Güby spielen perfekte Saison – jetzt wartet ein besonderes Highlight Von Stefan Gerken | 30.08.2022, 11:43 Uhr

Im GC an der Schlei gab es im Jahr 2022 einiges zu feiern. Die Herren-Mannschaft stieg in die Oberliga auf, den AK30-Herren gelang der Durchmarsch in die höchste Spielklasse des Landes und sie dürfen sich schon jetzt zu den 16 besten Mannschaften in ganz Deutschland zählen.