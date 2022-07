Der vierte Tagessieg bedeutete für die Herren des GC Altenhof den vorzeitigen Aufstieg in die Regionalliga. Im Lübeck-Travemünder GK waren für die Altenhofer dabei, von links: Ingmar Haars, Tobias Weiß, Lennart Möller, Carlos Delfs, Falk Metzger, Tammo Pohlmann, Trainer Yannick Oelke, Jan-Ove Nissen, Alexander Stark und Justus Paul Jungjohann. FOTO: Privat up-down up-down Golf: 2. Liga / Regionalliga Herren des GC Altenhof feiern Aufstieg – Damen vor Herzschlag-Finale am Heimspieltag Von Stefan Gerken | 18.07.2022, 13:48 Uhr

Im Lübeck-Travemünder GK war es bereits am vierten von fünf Spieltagen soweit: Die Altenhofer Golfer korrigierten ihren letztjährigen Abstieg in die Oberliga und feierten die Rückkehr in die Regionalliga, während die Damen des GCA am Heimspieltag (31. Juli) alles in eigener Hand haben.