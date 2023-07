Zuletzt durften die Damen und Herren des GC Altenhof über den Sieg bei den Mannschaftsmeisterschaften von SH jubeln. Am Sonntag steht der letzte Spieltag in der 2. Liga Nord für die Frauen und in der Regionalliga Nord für die Männer auf heimischer Anlage an.

Foto: Privat up-down up-down