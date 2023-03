Tristesse in Rot-Weiß: Der Gettorfer SC, hier mit Thies Waschewski (von links), Torwart Tilman Körtzinger, Kevin Perro und Kapitän Danny Dubau, der den Ball nach einem der vier Gegentore aus dem Netz geholt hat, verlor beim Heikendorfer SV mit 1:4. Foto: Sascha Hamann up-down up-down Deftige Niederlage in Heikendorf Gettorfer SC taumelt dem Abstieg in die Verbandsliga entgegen Von Sascha Hamann | 26.03.2023, 20:31 Uhr

Der GSC startete nach der Winterpause in der Fußball-Landesliga Mitte mit einer Pleite gegen den direkten Abstiegskonkurrenten. Vorne ohne Durchschlagskraft und in der Defensive mit krassen individuellen Fehlern – so agierten die Rot-Weißen.