Hatten allen Grund zur ausgelassener Freude: Die überragenden Marko Grbavac und Torhüter Marvin Renner führten den Gettorfer SC zum Titel. Foto: Torge Meyer up-down up-down Verrücktes Futsal-Turnier Tor-Zoff und Trainer-Rauswurf – Gettorfer SC verdienter Kreismeister bei der B-Jugend Von Torge Meyer/Stefan Gerken | 30.01.2023, 14:37 Uhr

Der Landesligist aus dem Dänischen Wohld holte sich ungeschlagen den Futsal-Titel. Doch nicht nur sportlich ging es in der Halle in Todenbüttel hoch her.