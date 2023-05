Mia Lena Hoffmann vom GC Altenhof arbeitet sich weiter in die nationale Spitze vor. Bei den internationalen deutschen Meisterschaften (IAM) wurde sie geteilte Zehnte. Über Pfingsten war sie mit ihrer GCA-Mannschaft in Berlin beim 2. Spieltag der 2. Bundesliga gefordert. Es gab Platz zwei im Tagesranking. Foto: DGV/stebl up-down up-down 2. Golf-Spieltag GC Altenhof schiebt sich in der 2. Bundesliga Nord auf Platz zwei vor Von Stefan Gerken | 30.05.2023, 16:30 Uhr

Die Damen hatten am zweiten Spieltag das nötige Glück und starke Nerven auf ihrer Seite, während die Männer des GCA am Tabellenende auf der Stelle treten und ganz dringend ein Erfolgserlebnis brauchen. Dieses erlebte Mia Lena Hoffmann in Frankfurt.