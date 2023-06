Tobias Kester Weiß säubert das Grün vor einem Putt. Der Golfer des GC Altenhof spielte im Wentorf-Reinbeker GC eine Runde von 77 Schlägen (+5). Foto: Stefan Gerken up-down up-down Damen auf Aufstiegskurs GC Altenhof: Herren können in der extrem starken Regionalliga nicht mithalten Von Stefan Gerken | 12.06.2023, 14:58 Uhr

Die Regionalliga hat in dieser Saison so ein hohes Niveau, dass die GCA-Golfer sich mit der Rückkehr in die Oberliga anfreunden müssen. Die Damen dagegen arbeiten am möglichen Aufstieg. Wieder gab es ein Herzschlagfinale um den Tagessieg.