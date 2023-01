Nik Kurkotow (re.) und seine SG Eckernförde/Fleckeby ist bei den Futsal-Kreismeisterschaften ein hochgehandelter Kandidat für eine Topplatzierung. Hier im Duell mit dem Barkelsbyer SV im Jahr 2020. Gespielt wird am Samstag, 7. Januar, ab 10 Uhr in der Halle 1 und 3 vom Schulzentrum Süd. Foto: Dirk Vetter up-down up-down Futsal-Kreismeisterschaften Vier Teams aus dem Altkreis Eckernförde wollen der Rendsburger Übermacht trotzen Von Stefan Gerken | 05.01.2023, 11:57 Uhr

Am Samstag, 7. Januar, wird in zwei Hallen in Eckernförder Schulzentrum Süd wieder der Futsal-Hallenkönig aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gesucht. Die SG Eckernförde/Fleckeby will die Meisterschaft zu einem Heimspiel machen.