Bo Brünglinghaus (li.) durfte beim Eckernförder SV die Vorbereitung auf das Hallenmasters bei der Ligamannschaft mitmachen. Hier im Duell mit Jannes Mohr. Am Sonntag, 15. Januar, geht er für die A-Jugend des ESV bei den Futsal-Kreismeisterschaften auf Torejagd. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Futsal-Kreismeisterschaften Jugend-Teams spielen in vier Hallen – A-Junioren mit Endrunde im Eckernförder Schulzentrum Von Stefan Gerken | 14.01.2023, 06:15 Uhr

Der Fußball-Nachwuchs steigt an diesem Sonntag, 15. Januar, in die Titelkämpfe um die Futsal-Krone des Kreises Rendsburg-Eckernförde ein. In den meisten Altersklassen steht noch die Vorrunde an, aber in der A-Jugend kämpfen neun Teams in Eckernförde bereits um den Titel.