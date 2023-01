Trainer Eike Schneider (hi. re.) konnte mit seiner Mannschaft der SG FFC Audorf/Felde ganz souverän den Titel bei den Futsal-Kreismeisterschaften in Eckernförde verteidigen. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Futsal-Kreismeisterschaft FFC Audorf/Felde verteidigt den Titel und spielt in einer Liga für sich Von Stefan Gerken | 08.01.2023, 16:54 Uhr | Update vor 2 Std.

Erstmals in der Geschichte der Kreismeisterschaften des KFV Rendsburg-Eckernförde wurde das Frauenturnier nur in einer Gruppe ausgespielt. Sieben Teams traten am Sonntag, 8. Januar, im Schulzentrum Süd an. Das Bild der Tabelle änderte sich immer wieder. Ein direktes Duell brachte dann die Entscheidung.