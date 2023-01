Der Eckernförder SV verpatzte zwar den Turnierstart mit dem 1:3 gegen Gettorf. Am Ende setzte sich der Landesligist jedoch knapp vor dem TuS Rotenhof durch. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Futsal: Jugend-Kreismeisterschaften Spannung bis zur letzten Sekunde: A-Jugend des Eckernförder SV krallt sich den Titel Von Stefan Gerken | 15.01.2023, 18:16 Uhr

Auftakt verpatzt – Turnier gewonnen. So verlief der Tag des Eckernförder SV bei den Futsal-Kreismeisterschaften des KFV Rendsburg-Eckernförde. Der TuS Rotenhof lag lange Zeit in Führung, doch am Ende fehlten dem Team von Michael Lahrs nur drei Tore.