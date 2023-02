Die A-Jugend des Eckernförder SV setzte sich in der Endrunde um die Kreismeisterschaften am 15. Januar gegen acht Teams in Eckernförde durch. Sonntag, 5. Februar, startet das Team nun bei den Landesmeisterschaften in Henstedt-Ulzburg.

Foto: Stefan Gerken