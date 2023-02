Strahlende Sieger: die C-Junioren des TuS Rotenhof und Trainer Timo Blaas (rechts). Foto: SHFV up-down up-down Futsal-Landesmeisterschaften C-Junioren des TuS Rotenhof sorgen für eine Sensation Von Joachim Hobke | 11.02.2023, 18:02 Uhr

Der Landesligist verweist in Eckernförde höherklassige Teams wie Eichede, Pansdorf, Heide oder Weiche Flensburg in die Schranken und holt den Titel. Am 4. März darf das Team von Timo Blaas nun bei den „Norddeutschen“ starten.