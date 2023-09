Comeback des TSV Benz-Nüchel Rund 250 Zuschauer waren beim C-Klassenspiel gegen den BCG Altenkrempe dabei Von Nils Hirseland | 05.09.2023, 10:30 Uhr Wie in früheren Zeiten fanden auch auf dem Hang hinter dem Tor einige Zuschauer Platz. Foto: Nils Hirseland up-down up-down

Fußball ist auf der traditionsreichen Anlage in Benz wieder in: Rund 250 Zuschauer waren bei der Heimpremiere des TSV Benz-Nüchel in der untersten Liga dabei. Sie saßen sogar auf der Treppe und auf dem Hang hinter dem Tor.