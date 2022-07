Kreispokal der Frauen SG Ascheberg-Kalübbe vs SV Fortuna Bösdorf FOTO: Otto Kasch / okpress up-down up-down Frauen-EM 2022 in England Fußballerinnen in den Kreisen Ostholstein und Plön hoffen wahrscheinlich vergeblich auf den Boom Von Harald Klipp | 31.07.2022, 17:55 Uhr

Schöne Tore, attraktive Spielzüge, begeisterte Zuschauer in den Stadion, Spitzeneinschaltquoten und eine Welle der Euphorie in England und in Deutschland. Der Frauenfußball hofft auf einen Boom – doch die Realität in Schleswig-Holstein sieht, zumindest im Breitensport anders aus. Da gibt es Sorgen, weil Mädchen oft andere Sportarten bevorzugen, Mannschaften zurückgezogen werden und die Zahl der Frauenteams – genau wie bei den Männern – immer geringer wird.