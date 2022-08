Die Fußballerinnen der SG Nienkattbek-Bargstedt feierten ausgelassen die Landesliga-Meisterschaft. FOTO: SG NieBar up-down up-down Saisonstart beim Frauenfußball „Rasante Entwicklung“ führt SG Nienkattbek-Bargstedt in die Oberliga Von Torge Meyer | 25.08.2022, 16:38 Uhr

Die Elf von Trainer Mario Tamm steht vor ihrem Debüt in der höchsten Landesspielklasse. Am ersten Spieltag, der am Sonntag (28. August) komplett in Kaltenkirchen über die Bühne geht, ist auch eine Vize-Europameisterin zu Gast.