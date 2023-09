Fußball-Verbandsliga West Nortorfer Patzer, Jevenstedter Chancenwucher und Bargstedter Moral Von Joachim Hobke | 03.09.2023, 19:08 Uhr Tristan Lipinski (Glückstadt, weißes Trikot) setzt sich gegen Nortorfs Nico Schümann durch. Foto: Rainer Stöter up-down up-down

Erstmals in dieser Saison verlässt der TuS Nortorf den Platz als Verlierer. Beim ETSV Fortuna Glückstadt heißt es 1:3. Einen Punkt gibt es für den TuS Jevenstedt in Marne, doch das 2:2 fühlte sich für die Gäste wie eine Niederlage an.