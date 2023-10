Fußball-Verbandsliga West Darum war Nortorfs Trainer Fabian Doege nach der Niederlage in Kisdorf sauer Von Joachim Hobke | 23.10.2023, 16:11 Uhr Gab sich eine Mitschuld an der Niederlage: Nortorfs Coach Fabian Doege. Foto: Joachim Hobke up-down up-down

Der TuS muss nach dem 1:4 beim SSC Phoenix Kisdorf die Tabellenführung an den Gegner abgeben. Mit viel Wut im Bauch gehen die Mittelholsteiner am kommenden Samstag (28. Oktober, 14.30 Uhr) in das Derby gegen den TuS Bargstedt.