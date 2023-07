Die Jevenstedter um Tim Rathjens (mit Ball) wurden beim LZ-Turnier Dritter, besiegten im kleinen Finale den Büdelsdorfer TSV um Christopher Schöning (weißes Trikot) mit 3:1. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Fußball-Verbandsliga Das sind die Ziele der Rendsburger Vereine in der Saison 2023/24 Von Joachim Hobke/Torge Meyer | 28.07.2023, 17:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Wochenende (29./30. Juli) startet die neue Saison in den Fußball-Verbandsligen. In der West-Staffel zählen Jevenstedt und Nortorf zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel, während Bargstedt um den Klassenerhalt kämpft.