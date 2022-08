Scharfe Hereingabe: Mark Lüdeke (li.) von der SG Eckernförde/Fleckeby bringt den Ball vors DGF-Tor. FOTO: Vetter up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord Schlafmützen-Start der SG Eckernförde/Fleckeby im Spitzenspiel gegen DGF Flensburg Von Stefan Gerken | 21.08.2022, 20:42 Uhr

Ein echtes Topspiel stand bereits am 3. Spieltag am Eckernförder Wulfsteert auf dem Programm, wo die SG Eckernförde/Fleckeby als Tabellenzweiter den Spitzenreiter DGF Flensburg zu Gast hatte. Über den Start in die Partie war SG-Trainer Christian Jorrens richtig „erschrocken“.