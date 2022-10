Wollen nach dem Spiel bei der SG Langenhorn/Enge-Sande mit bester Laune die Heimfahrt im Bus antreten: Sönke Matthiesen (von links), Jannik Kommorovski, Nic Behrens, Jonas Kessel und Ben Janssen von der SG Eckernförde/Fleckeby. Foto: Vetter up-down up-down Fußball im Altkreis Eckernförde Warum ein Sieg für die SG Eckernförde/Fleckeby in Enge-Sande besonders wichtig ist Von Stefan Gerken | 28.10.2022, 06:30 Uhr

Am Sonntag, 30. Oktober, muss der Tabellendritte bei der SG Langenhorn/Enge-Sande (9.) antreten. Die rund 90 Kilometer pro Fahrt legt die Mannschaft im rappelvollen Bus zurück, in dem auch viele Fans mitfahren. Eine Niederlage täte an diesem Tag besonders weh, auch, weil am Abend ein mit Freude erwarteter Termin ansteht.