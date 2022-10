Keinen guten Tag hatten Lukas Kommorovski und seine SG Eckernförde/Fleckeby beim FC Tarp/Oeversee. Die Gäste verloren mit 0:1 und wurden in der Tabelle vom Gegner überholt. Foto: Vetter up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord SG-Siegesserie endet in Tarp – „Haben immer die falsche Entscheidung getroffen“ Von Stefan Gerken | 01.10.2022, 19:05 Uhr

Nach drei starken Spielen und prestigeträchtigen Siegen in Folge, lief bei der SG Eckernförde/Fleckeby beim FC Tarp/Oeversee am Samstagnachmittag, 1. Oktober, nicht viel zusammen. Der gastgebende Tabellenvierte gewann mit 1:0 und überholte eine an diesem Tag etwas enttäuschende SG in der Tabelle.