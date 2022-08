Luca Clausen erzielte gegen den FC Wiesharde einen Viererpack beim 7:2-Sieg für seine SG Eckernförde/Fleckeby. Dabei gelang ihm auch ein lupenreiner Hattrick in nur 14 Minuten. FOTO: Vetter up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord SG Eckernförde/Fleckeby beim FC Wiesharde im Torrausch – Luca Clausen mit Viererpack Von Stefan Gerken | 14.08.2022, 13:32 Uhr

Nach dem nicht ganz leichten Ende der Vorsaison mit vielen Verletzten, ist die SG in dieser Saison früh in absoluter Topform und sortiert sich direkt ganz oben in der Tabelle ein. Dabei war einmal mehr die Offensivabteilung beim Kantersieg in Handewitt in Gala-Verfassung.