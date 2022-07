David Junghans (vorne) vom MTV Dänischenhagen wird von Christoph Bolte (li.) und Kennet Braasch vom SVE Comet Kiel im Testspiel am Samstag, 9. Juli, die Zange genommen. Der MTV unterlag dem Landesligisten mit 2:3. FOTO: Sascha Hamann up-down up-down Fußball-Verbandsliga Ost MTV Dänischenhagen geht mit alt bewährten Spielern in die Saison – aber ein Neuzugang trifft Von Sascha Hamann | 10.07.2022, 11:34 Uhr

Mit schweren Beinen trat der MTV Dänischenhagen am Samstag, 9. Juli, das zweite Testspiel der Vorbereitung an. Nach einer anstrengenden Trainingseinheit morgens am Strand, empfing der MTV Landesligist SVE Comet Kiel. Nach der 2:3-Niederlage blickten Trainer Frank Knocke und Führungsspieler Stephan Wendt auf die neue Saison.