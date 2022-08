Moritz Schomburg vom MTV Dänischenhagen (re.) konnte einige Akzente in der Offensive setzen, kam aber nicht zwingend zum Torabschluss. Hier wird er von Marco Rook von der SSG Rot-Schwarz Kiel gefoult. FOTO: Sascha Hamann up-down up-down Fußball-Verbandsliga Ost Darum konnte der MTV Dänischenhagen mit dem 0:0 gegen die SSG Rot-Schwarz Kiel gut leben Von Sascha Hamann | 20.08.2022, 20:35 Uhr

Am Samstagnachmittag, 20. August, standen sich in der Verbandsliga Ost schon früh zur Saison zwei hochkarätige Mannschaften gegenüber. Der MTV Dänischenhagen empfing die SSG Rot-Schwarz Kiel. In einem spannenden Spiel trennten sich die bis dato zweimal siegreichen Mannschaften mit einem torlosen, aber mitreißendem 0:0.