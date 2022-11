Jannik Kommorovski zeigt hier eine sehenswerter Ballmitnahme. Der Offensivspieler, der dieses Mal Rechtsverteidiger spielte, setzte sich mit seiner SG Eckernförde/Fleckeby mit 4:1 beim SV Blau-Weiß Löwenstedt durch und überwintert als Tabellenführer. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord Nach 4:1 in Löwenstedt: SG Eckernförde/Fleckeby feiert Weihnachten als Tabellenführer Von Stefan Gerken | 20.11.2022, 18:31 Uhr

Der Traum vom Aufstieg in die Landesliga wird für die Spielgemeinschaft immer konkreter. Zum Jahresabschluss gab es am Sonntag, 20. November, beim SV Blau-Weiß Löwenstedt einen 4:1-Erfolg. Da am Vortag der TSV Hattstedt verloren hatte, schob sich das Team von Trainer Christian Jorrens auf Platz eins vor.