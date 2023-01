In der Hinrunde spielte der Neuzugang des Barkelsbyer SV noch für den Eckernförder SV in der Oberliga. Seit über 12 Jahren gehört der Allrounder bei den Schwarz-Weißen zum Stammpersonal. In der Rückrunde steht nun Abstiegskampf mit dem BSV an.

Foto: Vetter up-down up-down