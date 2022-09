Tom Jappe (Mi.) vom TSV Altenholz hatte es in der Offensive gegen defensiv sehr wachsame Kronshagener schwer. Hier sind mit Sebastian Wirth (re.), Justin Baasch (li.) und Julian Huchzermeier (hinten) gleich drei Gegenspieler zur Stelle. Foto: Ismail Yesilyurt up-down up-down Fußball-Landesliga Mitte TSV Altenholz im Derby gegen Kronshagen nach dem ersten Gegentor von der Rolle Von Stefan Gerken | 18.09.2022, 14:04 Uhr

Keine zehn Kilometer trennen die beiden Sportanlagen des TSV Altenholz und des TSV Kronshagen. In diesem Fall ist der Begriff Nachbarschafsduell also allemal korrekt. Am Samstag, 17. September, konnte sich im Derby der Gast druchsetzen – und das vor einer enttäuschenden Kulisse von nur etwa 65 Zuschauern.