Melvin Madsen (li.) gibt an der Seitenlinie Anweisungen. Er trainierte zusammen mit seinem Zwillingsbruder Cedric bereits sehr erfolgreich die ehemalige B-Jugend des Gettorfer SC und wurde unter anderem Pokalsieger. Jetzt errang er kürzlich die Trainer-C-Lizenz. Foto: Dirk Vetter up-down up-down Kreisligaspieler des Gettorfer SC Trainer-C-Lizenz: Melvin Madsen hat sie geschafft und gibt spannende Lehrgangs-Einblicke Von Stefan Gerken | 03.04.2023, 14:35 Uhr

Sechs neu ausgebildete C-Lizenz-Trainer hat der GSC in seinen Reihen. Doch was erleben die Prüflinge in diesem Lehrgang? Der 24-jährige Jugendcoach spricht über seine Erlebnisse. Nach seiner Praxisprüfung gab es Gesprächsbedarf.