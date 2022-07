Einen Schritt schneller am Ball ist hier PSV-Akteur Paul Sachse (rechts) gegen den Altenholzer Lönne Christiansen. FOTO: André Sell up-down up-down Fußball-Test Nach 0:1 noch 3:1 - Darum dreht PSV Neumünster gegen TSV Altenholz noch das Spiel Von Torge Meyer | 09.07.2022, 19:57 Uhr

Nach dem zweiten Erfolg in der Vorbereitung auf die Oberligasaison muss der PSV am Mittwoch (13. Juli) eine hohe Hürde überspringen. Beim WKK-Cup in Tornesch geht es gegen einen Regionalligisten.