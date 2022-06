Die Mannschaft der SG Neudorf-Bornstein/Osdorf ausgelassen nach der errungenen Kreisliga-Meisterschaft auf dem Heimplatz in Osdorf. Dort steigt am 3. Juni das erste Aufstiegsspiel gegen den TSV Zarpen. FOTO: Privat Fußball-Aufstiegsspiele zur Landesliga SG Neudorf-Bornstein/Osdorf will die Kreisliga-Meisterschaft mit dem Aufstieg krönen Von Stefan Gerken | 02.06.2022, 17:23 Uhr

Am Freitagabend, 3. Juni 2022, haben die jungen Fußballerinnen der SG Neudorf-Bornstein/Osdorf Großes vor. Sie wollen ab 19.45 Uhr im ersten von zwei Aufstiegsspielen Zuhause in Osdorf gegen den TSV Zarpen den ersten Schritt in Richtung Landesliga gehen. Dieser wird jedoch ohne Trainer Hauke Hammerich erfolgen müssen, denn der ist auf einem Rock-Festival.