Fußball im Altkreis Eckernförde Derby bei der SG EMTV/Fleckeby – TuS Rotenhof kommt zum Topspiel nach Altenholz Von Stefan Gerken | 15.09.2023, 12:12 Uhr Lena Reimers (re.) hat mit ihrer SG Neudorf-Bornstein/Osdorf in der Landesliga Schleswig erst ein Spiel bestritten und dieses gewonnen. Sonntag folgt nun das Derby bei der SG EMTV/Fleckeby. Jonas Schäfer (gelbes Trikot) vom TSV Altenholz erwartet am Samstag, 16. September, den TuS Rotenhof zum Topspiel. Foto: Vetter/Hamann up-down up-down

In den Fußball-Landesligen der Männer und Frauen stehen sehr interessante Duelle an diesem Wochenende an. Dem TSV Altenholz droht ein „Hammer-September“ und die SG Neudorf-Bornstein/Osdorf will nicht der Favorit sein.