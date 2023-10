Jannik Kommorovski wird weiterhin als Rechtsverteidiger bei der SG Eckernförde/Fleckeby gefragt sein. Mit den Spielen gegen IF Stern Flensburg (12. August, 5:1) und zuletzt in Rotenhof (0:0, Abbruch) hat die SG schon zwei „Wasserschlachten“ in dieser Saison absolviert. Auch gegen Altenholz dürfte der Rasen sehr nass sein.

Foto: Stefan Gerken up-down up-down