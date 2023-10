Der vierte Streich noch vor der Pause: Joenne Freese (hi.) springt dem Torschützen der SG Eckernförde/Fleckeby, Ben Janssen, in die Arme. Die Gäste drehten ein 0:1 nur 37 Minuten in ein 4:1.

Foto: SPEEDPhotos.de up-down up-down