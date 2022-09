Es wurde viel gejubelt bei der SG Eckernförde/Fleckeby: Hier feiert Jannik Kommorovski (li.) sein Tor zum 2:0 zusammen mit Ben Janssen (re.) und Joshua Nwokoma. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Kreispokal RD-ECK Pokalsensation! SG Eckernförde/Fleckeby feiert gegen den OTSV einen Kantersieg Von Stefan Gerken | 13.09.2022, 21:19 Uhr

Am Dienstagabend, 13. September, empfing der Verbandsligist auf dem Eckernförder Gudewerdt-Platz im Viertelfinale des Kreispokals den Osterrönfelder TSV. Die erhoffte spannende Pokalpartie gab es nicht, was an einer frühen Roten Karte und sehr starken und torhungrigen Hausherren lag.