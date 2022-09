Deutlich mehr Betrieb gab es im Barkelsbyer Strafraum. Hier versucht der Torschütze des goldenen Tores, Ben Janssen (re.), einen Fallrückzieher. Auch Joshua Nowokoma (li.) steht bereit. Im Hintergrund beobachten die Barkelsbyer Jost Andreas und Thore Kruse. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord Derbysieg in Unterzahl: SG Eckernförde/Fleckeby feiert 1:0 über ideenlosen Barkelsbyer SV Von Stefan Gerken | 18.09.2022, 18:03 Uhr

Das Derby in Barkelsby bekam eine plötzliche Wendung, als Genci Sallufi nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Vorher dominierte die SG Eckernförde/Fleckeby, doch danach war verteidigen angesagt. Ein schwacher BSV stellte den Gast aber nicht vor große Herausforderungen. Erst in der Nachspielzeit hielten alle der gut 300 Zuschauer nochmal die Luft an.