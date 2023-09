Fußball im Altkreis Eckernförde SG Eckernförde/Fleckeby darf trotz Zoff bei Schleswig IF nicht auf Verunsicherung hoffen Von Stefan Gerken | 22.09.2023, 17:36 Uhr Luca Bertermann (re.) spielte zuletzt in Osterrönfeld angeschlagen 90 Minuten durch. Unter der Woche wurde der Neuzugang der SG Eckernförde/Fleckeby durch die medizinische Abteilung wieder fit gemacht und kann gegen Schleswig IF spielen. Foto: Stefan Gerken up-down up-down

Für die Teams aus dem Altkreis stehen an diesem Wochenende interessante Aufgaben an. Der ESV fährt nach Oldenburg und dort kam zuletzt nie Langeweile auf. Ein echtes Spitzenspiel gibt es in der Frauen-Landesliga in Osdorf.