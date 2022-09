Felix Knuth (re.) musste mit seinem TuS Rotenhof im Kreispokal bereits die Segel streichen und flog gegen Jonas Kessel (am Ball) und die SG Eckernförde/Fleckeby raus. Am Dienstagabend trifft dir SG erneut auf einen Knuth, dieses Mal auf Felix‘ Bruder Henning, der Kapitän des Osterrönfelder TSV ist. Foto: Vetter up-down up-down Fußball-Kreispokal RD-ECK Fliegt der nächste Landesligist raus? SG Eckernförde/Fleckeby fordert den Osterrönfelder TSV Von Stefan Gerken | 12.09.2022, 10:30 Uhr

Am Dienstagabend, 13. September, empfängt der Verbandsligist am Schulzentrum Süd um 19 Uhr im Kreispokal-Viertelfinale den Osterrönfelder TSV. Trainer Christian Jorrens und sein Team lassen sich auch nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga nicht die Hoffnung nehmen.