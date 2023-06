Trainer Christian Jorrens (re.) kann bei der SG Eckernförde/Fleckeby zur kommenden Saison sieben neue Gesichter begrüßen. Von links: Der neue Co-Trainer Björn Brünglinghaus, Melvin Bolleininger, Moritz Bohm, Mike Hamann, Bo Brünglinghaus, Fynn Ole Nimmrich und Melwin Horstmann. Foto: Privat up-down up-down Neuer Co-Trainer kommt vom ESV Sechs Neuzugänge! SG Eckernförde/Fleckeby rüstet für die Landesliga auf Von Stefan Gerken | 11.06.2023, 12:41 Uhr

Der Aufstieg in die Fußball-Landesliga war ein Meilenstein in der Geschichte der Spielgemeinschaft. Jetzt musste der Kader und das Umfeld verbessert werden, was den Verantwortlichen allein mit vier neuen und ambitionierten A-Jugendlichen gelang.