Am 14. Mai bestritt Barne Pernot (rechts, hier gegen Orhan Ademi vom MSV Duisburg) für den SV Verl sein letztes Punktspiel. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Fußballprofi schwer verletzt Barne Pernot aus Todenbüttel: „Diagnose hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen“ Von Torge Meyer | 06.09.2022, 09:25 Uhr

Der 23-Jährige kämpft in der Reha in Hamburg nach seinem zweiten Kreuzbandriss für sein Comeback in der 3. Liga. Ein Lichtblick: Nach neun Wochen ohne Verein hat er einen neuen Vertrag unterschrieben.