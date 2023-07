Im Testspiel am Donnerstagabend, 6. Juli, erzielte Lukas Witte (li.) vom Eckernförder SV einen Doppelpack. Hier kann ihn Florian Krege vom TSV Altenholz trotz Zerren am Trikot nicht stoppen. Samstag, 8. Juli, ist der ESV im Landespokal beim SVA Wilster zu Gast. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Landespokal und Kreispokal ESV mit gelungener Generalprobe vor Spiel bei Alemannia Wilster – IF gibt sein Comeback Von Stefan Gerken | 07.07.2023, 12:17 Uhr

Am zweiten Juli-Wochenende beginnt die neue Fußballsaison bereits mit den ersten offiziellen Spielen. Der Eckernförder SV reist im Landespokal zum Absteiger in die Kreisliga. Die Generalprobe dazu war am Donnerstag mit 5:0 erfolgreich.