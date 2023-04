In 15 von bisher 16 Spielen kam Jannik Landtreter (blaues Trikot) zum Einsatz und ist damit „Rekordhalter“ beim in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgten OTSV. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig Muss der Osterrönfelder TSV doch noch um den Klassenerhalt bangen? Von Joachim Hobke | 13.04.2023, 16:07 Uhr

Am Samstag (15. April, 15.30 Uhr) gastiert IF Stjernen Flensborg auf dem Sportplatz am Bahndamm. Während die Gäste mit viel Selbstvertrauen anreisen, hat das Team von Trainer Finn Petersen derzeit viele Baustellen.