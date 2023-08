Fußball-Kreisliga Osdorfer SV schiebt sich weiter in die Spitzengruppe vor Von Sönke Smit | 14.08.2023, 17:56 Uhr Ole Sebastian Zander (li.) und Jannes Matti Döbel vom Osdorfer SV durften sich freuen. Sie gewannen mit dem Osdorfer SV 3:2 bei der SSG RS Kiel II und kletterten in der Tabelle auf Rang vier. Foto: Markus Schinke up-down up-down

Der Gettorfer SC II und der Osdorfer SV halten in der Kreisliga Nord-Ost die Fahne für die Klubs aus dem Altkreis Eckernförde in der Spitzengruppe hoch. Beim OSV war ein Spieler beim 3:2-Sieg in Kiel an allen drei Treffern direkt beteiligt.